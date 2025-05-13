Вицемаршал Британии назвал условия, при которых путинская армия остановит наступление

Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Если США или Европа действительно введут свои войска на территорию Украины, то наступление российской армии остановят мгновенно. Именно поэтому диктатор РФ Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить вовлечения Штатов и всей Европы.

Об этом заявил вицемаршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью "24 каналу".

По его словам, Путин, "вероятно, считает Трампа достаточно непредсказуемым", а ядерную риторику использует, пытаясь разделить европейские страны.

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"Навязывая ее (ядерную риторику - Ред.) президенту Трампу, он оттягивает момент, когда США могут внезапно решить ввести свои войска, чтобы заставить положить конец этой войне. Подозреваю, что это и делает Путин, пытаясь тянуть время", - сказал Шон Белл.

Что касается ситуации на фронте, первой задачей для российских войск было вытеснение украинских сил из Курской области. Следующим шагом оккупационной армии было перемещение 50 тысяч солдат, принимавших участие в этой операции, обратно в Донбасс, отмечает вицемаршал. Эти войска Москва стремится использовать "для выполнения последней части задачи – захват четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской".

«Когда это будет как будто достигнуто – момент наступит (когда Путин согласится на переговоры – Ред.) Большинство военных аналитиков считают, что Путин будет искать форму перемирия не для того, чтобы завершить войну, а чтобы сказать, что все зашло слишком далеко и они хотят приостановить боевые действия.

Как сообщалось, российские войска ужесточают давление на Покровском направлении. В частности, за минувшие сутки, 12 мая, СОУ отбили более 70 штурмов в более чем десяти населенных пунктах, уничтожили более 30 артсистем.

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Кроме того, командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов отмечает, что Покровское направление превратилось в ад. В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла.

Тем временем DeepState информирует, что враг продвинулся в Донецкой области - в районе населенных пунктов Романовка и Новооленовка. Российские захватчики также преуспевают в городе Торецк.

Дата публикации 18:21, 12.05.25 Количество просмотров 19 Производство оружия в Украине выросло с $1 млрд до 9: Сметанин о Форуме оборонпромышленности