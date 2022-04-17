Витвицкая организовывает концерты в больнице, Пикалов пошел служить: чем во время войны занимаются звезды

Витвицкая организовывает концерты в больнице, Пикалов пошел служить: чем во время войны занимаются звезды

Знаменитости активно помогают украинцам.

Украинские звезды с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поднимают боевой дух украинцев.

К слову, кто-то устраивает благотворительные выступления, кто-то занимается волонтерством, а кто-то вступил в ряды ВСУ.

Как сообщил корреспондент ТСН, ведущая канала 1+1 Соломия Витвицкая каждую пятницу организует выступления артистов в "Охматдете". Знаменитость это делает для того, чтобы пациенты больницы хотя бы на час смогли отвлечься, забыли о болезнях и войне и вместе спели песни.

Наталья Могилевская в "Охматдете" / скриншот с видео

"Помогает не только пение. Людям, которые постоянно находятся в закрытом пространстве на войне с болезнями, нужно еще и общение. Я приезжаю и встречаюсь с уже такими родными людьми, просто жду каждую пятницу, чтобы приехать и пообщаться со всеми: с медиками, родителями, с детьми", — рассказала Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая / скриншот с видео

Ведущий программы "Твій день" Тимур Мирошниченко в первые дни войны ездил на собственном автомобиле тысячи километров. Благодаря своим многочисленным подписчикам находил необходимые вещи и доставлял их и те места, где они были нужны.

"Можно найти кого-либо и что угодно очень быстро", — подчеркнул Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко / скриншот с видео

Ведущий "Сніданку з 1+1" и проекта "Твій вечір" Евгорий Гордеев вместе с соседями в центре Киева организовал такой перевалочный пункт для людей, которые жили в пригородах столицы и на себе почувствовали все ужасы оккупации.

"Было несколько человек, я сейчас не преувеличиваю, какие пешком пришли из Бородянки. Они шли через обстрелы, не знали, что происходит, где происходит, не было телефона. Они не знают, где их родные", — рассказал Гордеев.

Егор Гордеев / скриншот с видео

Артисты студии Квартал 95 волонтерят еще с 2014 года. В настоящее время Александр Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии. А юмористическая передача Чистоnews превратилась в Байрактарnews. Несмотря на все ужасы войны, каждый день приносит украинцам и поводы для шуток.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой / скриншот с видео

"Когда очередная серия Чернобаевки, очередной российский командир попадает на тот свет, и один другому говорит: "Ну что, отмучились". И тут выходит Степ Бандера и говорит: "Добрый вечер, мы из Украины!" – поделился Пикалов.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой / скриншот с видео

Как признаются юмористы, после общения с военными у них тоже поднимается настроение, потому что ВСУ научились шутить не хуже их.

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