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"Вивальди" напугала россиян: в Госдуме готовят срочное обращение об отводе войск с фронта
Российские оккупанты особо отмечают применение украинскими военными новых роботизированных систем, которые наносят потери российским подразделениям.
На фоне успешной операции ВСУ «Вивальди» на Лиманском направлении новоизбранные депутаты Госдумы РФ готовят непубличное обращение к руководству российского Минобороны с призывом отвести войска с проблемных участков фронта.
Об этом сообщает движение «АТЕШ».
В РФ хотят отвести войска с Лиманского направления
По данным движения, обращение готовят депутаты Госдумы, чьи родственники погибли в войне против Украины. Они якобы планируют обратиться к министру обороны РФ Андрею Белоусову с призывом вывести российские подразделения с отдельных проблемных участков фронта.
Как утверждает АТЕШ, депутаты объясняют это необходимостью как сохранения жизни военнослужащих, так и улучшения управляемости подразделениями.
Отдельно в обращении якобы идет речь о начальнике Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове. Его депутаты обвиняют в несостоятельности и непрофессионализме.
Российская армия несет значительные потери
По информации движения, речь идет прежде всего о севере Донецкой области, в частности, районе Лимана, где украинские военные проводят операцию «Вивальди».
В АТЕШ утверждают, что российское командование получает информацию о значительных потерях своих войск на этом участке. Также агенты движения из состава группировки войск «Центр» ВС РФ якобы сообщают о техническом превосходстве Сил обороны Украины.
По их словам, российские военнослужащие особо отмечают применение украинскими военными новых роботизированных систем, которые наносят потери российским подразделениям.
В «АТЕШ» также заявляют о системных проблемах в российской армии и обвиняют генералов в сокрытии реальной ситуации на фронте ради получения наград за якобы захваченные населенные пункты.
Операция «Вивальди» — что известно о наступлении ВСУ в Донецкой области
Напомним, украинские силы начали наступление в Донецкой области под названием «Вивальди». Во время первого этапа спецоперации военные освободили значительную территорию и нанесли российским силам серьезные потери. В частности, освободили 85 квадратных километров украинской земли.
Украинские защитники провели масштабную наступательную операцию в районе Лимана в рамках операции «Вивальди», во время которой было освобождено более 200 квадратных километров.