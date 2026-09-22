"Вивальди" напугала россиян: в Госдуме готовят срочное обращение об отводе войск с фронта

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На фоне успешной операции ВСУ «Вивальди» на Лиманском направлении новоизбранные депутаты Госдумы РФ готовят непубличное обращение к руководству российского Минобороны с призывом отвести войска с проблемных участков фронта.

Об этом сообщает движение «АТЕШ».

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В РФ хотят отвести войска с Лиманского направления

По данным движения, обращение готовят депутаты Госдумы, чьи родственники погибли в войне против Украины. Они якобы планируют обратиться к министру обороны РФ Андрею Белоусову с призывом вывести российские подразделения с отдельных проблемных участков фронта.

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Как утверждает АТЕШ, депутаты объясняют это необходимостью как сохранения жизни военнослужащих, так и улучшения управляемости подразделениями.

Отдельно в обращении якобы идет речь о начальнике Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове. Его депутаты обвиняют в несостоятельности и непрофессионализме.

Российская армия несет значительные потери

По информации движения, речь идет прежде всего о севере Донецкой области, в частности, районе Лимана, где украинские военные проводят операцию «Вивальди».

В АТЕШ утверждают, что российское командование получает информацию о значительных потерях своих войск на этом участке. Также агенты движения из состава группировки войск «Центр» ВС РФ якобы сообщают о техническом превосходстве Сил обороны Украины.

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По их словам, российские военнослужащие особо отмечают применение украинскими военными новых роботизированных систем, которые наносят потери российским подразделениям.

В «АТЕШ» также заявляют о системных проблемах в российской армии и обвиняют генералов в сокрытии реальной ситуации на фронте ради получения наград за якобы захваченные населенные пункты.

Операция «Вивальди» — что известно о наступлении ВСУ в Донецкой области

Напомним, украинские силы начали наступление в Донецкой области под названием «Вивальди». Во время первого этапа спецоперации военные освободили значительную территорию и нанесли российским силам серьезные потери. В частности, освободили 85 квадратных километров украинской земли.

Украинские защитники провели масштабную наступательную операцию в районе Лимана в рамках операции «Вивальди», во время которой было освобождено более 200 квадратных километров.

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