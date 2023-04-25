"Виват чекистам": скандальные подробности о корректировщике российских ракет по Яворивскому полигону

Во Львове Галицкий районный суд продолжает рассматривать дело обвиняемого в корректировке ракетного удара по Яворивскому полигону 72-летнего Александра К. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом пишет "Судебный репортер".

Подозреваемый в начале марта 2022 отправил россиянам карту Яворивского полигона, обозначив места, где проживают военные и расположена техника. 13 марта оккупанты обстреляли казармы, в которых спали военные. Тогда погиб 61 человек, еще 160 получили ранения.

На суде подозреваемый заявил, что "просто отправил другу карту, где собирает грибы". Однако его другом оказался Александр Свистунов, с 2017 года находящийся под санкциями СНБО и ему запрещенный въезд на территорию Украины. Свистунов является одним из основателей партии "Русский блок" и Всеукраинской общественной организации "Русское движение Украины". Также житель Львова продублировал эту карту работнику ФСБ РФ Юрию Водолажскому.

На одном из последних заседаний суда прокурор зачитал письма подозреваемого в государственной измене с проживающим в Крыму Виктором Барановским.

"Даже если на столе шашлык и другие вкусности. Празднуй на здоровье вместе с женой и сыном, а мы мысленно вас поддержим. В 22.00 за Москвой подниму рюмку за всех достойных, светлой памяти не изменили. За нас! При этом, у нас есть основания быть нескромными. Виват чекистам! ", — писал в 2008 году подозреваемый.

Еще одним доказательством по делу стало то, что подозреваемый в госизмене принял участие в съезде пророссийских организаций запада Украины 20 июня 2015 года. Он являлся руководителем ОО "Русского общества имени А. Пушкина". На этом шабаше пророссийские активисты осудили "распространение украинского неонацизма" и заявили, что "русскоязычные в Украине – это не нацменьшинство". Кроме того, они требовали наказывать за восхваление украинских националистов. Сначала подозреваемый заявил, что он не вспоминает, участвовал ли в этом заседании, однако когда ему показали фото, он признал свое присутствие на шабаше.

Следующее решение суда состоится в начале мая 2023г.

Ракетный обстрел Яворивского полигона

Российская армия 13 марта выпустила более 30 крылатых ракет по Яворивскому полигону во Львовской области. Определенное количество сбила украинская противовоздушная оборона.

Президент заверил, что на полигоне Львовщины, куда россияне нанесли удар, не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворивскому военному полигону на Львовщине. Это бывший работник КГБ СССР, поддерживавший РФ в войне против Украины.

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