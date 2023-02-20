"Визит Байдена в Киев все изменил": эксперт о предстоящем обращении Путина

Из-за приезда американского лидера в Киев заявление Путина, которое он должен озвучить на днях, может претерпеть изменения.

Глава Кремля Владимир Путин готовит обращение к Федеральному собранию России. Впрочем, неанонсированный визит президента США Джо Байдена в Украину изменит первоочередную цель этой речи.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан

"Визит Байдена в Украину перетасовал все карты Путину и сломал все нарративы российской пропаганды, которые они пытались продвигать на этой неделе. Поэтому сейчас в срочном порядке Путина будут перестраивать программу выборов", — считает эксперт.

По его мнению, кремлевский диктатор, прежде всего, заявит о необходимости продолжения так называемой "военной операции", ведь мировое сообщество, в частности, страны НАТО продолжают объединяться в борьбе против Путина.

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"Также прогнозируется, что Путин в очередной раз будет пытаться поднять боевой дух среди населения", — добавил полковник запаса ВСУ.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

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