Визит Байдена в Украину рассматривается, это вопрос времени — конгрессмен

Визит Байдена в Украину рассматривается, это вопрос времени — конгрессмен

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден, что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности.

Байден посетит Украину, но когда конкретно – не сообщается.

Об этом он рассказал в интервью CNN в контексте разговора о встрече представителей Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что визит президента рассматривается. Вопрос только в том, как скоро он станет возможным", — сказал он.

Встречу с Зеленским, сказал он, посвятят дальнейшей помощи США Украине в условиях новой фазы войны, в частности, по поставкам дальнобойной артиллерии. Он отметил, что члены делегации передали эту информацию президенту Байдену.

“Мы обстоятельно обсудили дальнейшую фазу войны. Она переходит от этапа, когда украинцы устраивали засады на российские танки – к боям на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии, и это изменяет характер того, что нужно Украине для обороны”, – отметил Шифф.

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Джо Байден просит Конгресс предоставить 33 млрд долларов на помощь Украине

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.