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Визит Байдена в Украину рассматривается, это вопрос времени — конгрессмен

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Визит Байдена в Украину рассматривается, это вопрос времени — конгрессмен

Associated Press

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден, что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности.

Байден посетит Украину, но когда конкретно – не сообщается.

Об этом он рассказал в интервью CNN в контексте разговора о встрече представителей Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что визит президента рассматривается. Вопрос только в том, как скоро он станет возможным", — сказал он.

Встречу с Зеленским, сказал он, посвятят дальнейшей помощи США Украине в условиях новой фазы войны, в частности, по поставкам дальнобойной артиллерии. Он отметил, что члены делегации передали эту информацию президенту Байдену.

“Мы обстоятельно обсудили дальнейшую фазу войны. Она переходит от этапа, когда украинцы устраивали засады на российские танки – к боям на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии, и это изменяет характер того, что нужно Украине для обороны”, – отметил Шифф.

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Джо Байден просит Конгресс предоставить 33 млрд долларов на помощь Украине

Джо Байден просит Конгресс предоставить 33 млрд долларов на помощь Украине

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.

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