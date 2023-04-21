Визит генсека НАТО в Киев: это сигнал для всего мира — объяснение эксперта

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев имеет такое же значение, как и визит президента США Джо Байдена, посетившего столицу Украины тогда, когда от него этого никто не ожидал.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал политконсультант Дмитрий Васильев.

«Конечно, Йенс Столтенберг — персона меньшего веса, чем президент Соединенных Штатов. Но его приезд сейчас сравним со значением приезда Джо Байдена в Киев тогда, когда его никто здесь не ожидал. Русские тогда были напуганы, а мы были вдохновлены этим приездом. Мы помним, что Джо Байден приезжал тогда не с пустыми руками, он приехал с достаточно серьезными подарками", — сказал Васильев.

Он отметил, что визит генсека НАТО дает мощный сигнал всем, что Украина и союзники начали чрезвычайно серьезные подготовительные действия для победы Украины в этой войне.

Это решающий этап. То, что сейчас приехал Йенс Столтенберг именно накануне саммита НАТО и накануне Рамштайна, говорит о том, что он привез чрезвычайно важные новости военно-политическому руководству Украины. Он также взял очень важную информацию для того, чтобы ее озвучивать дальше и для того, чтобы принимались решения", — сказал политконсультант.

Кроме того, Васильев заявил, что сейчас Украина нуждается в большем оружии.

"Важно, чтобы количество и качество оружия превысило даже те списки, которые были озвучены или даже неозвучены, потому что мы понимаем, что это военная или геополитическая тайна. Передается не только объявляемое. Передается гораздо больше. Конечно, Украине нужны самолеты, не только модернизированные МиГи, которые уже передаются Украине Мы понимаем, что наши пилоты проходят обучение латания на F-16 и будем очень надеяться, что в скором будущем F-16 появятся в распоряжении наших пилотов и пилотов-ветеранов других стран, чтобы они выполняли боевые задания на поле боя в Украине", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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