Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: Зеленский рассказал, что ему не понравилось

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов комиссии МАГАТЭ за их визит на Запорожскую АЭС за то, что этот визит вообще состоялся. Он подчеркнул, что это очень важно. Но в то же время рассказал, что именно ему не понравилось.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

"Хочу поблагодарить их за то, что вообще это произошло. Это очень важно. Для нас было важно изменить нарратив России и показать, что мы хотим. Чтобы комиссия МАГАТЭ была на станции, поэтому мы сделали этот безопасный коридор и они доехали. Единственное, чем я не доволен — я требовал, чтобы с МАГАТЭ поехали журналисты, я просил. Если мы не доверяем украинским журналистам, мы сказали "о'кей, пожалуйста", хотя я не считаю это справедливым, потому что это наша земля, наши журналисты и наша станция. Но, пусть едут журналисты из любых государств Европы и США, пусть все едут и посмотрят вместе с МАГАТЭ ту технику, которой, по словам россиян, там нет, я очень хотел, чтобы они это увидели, и с какой стороны обстреливали ЗАЭС, потому что Россия сама обстреливала эту станцию. Поэтому я был недоволен тем, что журналистов не взяли с собой и МАГАТЭ не боролись за то, чтобы они туда попали", — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что это в интересах каждого из нас. Также ,в частности, и россиян, которые говорят, что там нет никаких рисков.

"Тогда в чем вопрос? В том, что все семь принципов МАГАТЭ нарушены РФ. Сейчас нужна полная демилитаризация станции", — подытожил он.

В интервью Reuters рассказал о прогрессе контрнаступления, ЗАЭС, доказательствах российских военных преступлений и поддержке партнеров. Честные ответы на важные для каждого из нас вопросы. ____ В interview with Reuters, I spoke o прогресу counter-offensive, ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубликовано Владимиром Зеленским Суббота, 17 сентября 2022 г.

Напомним, 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена. Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние.

МАГАТЭ обнародовало отчет после визита на ЗАЭС – реакция президента Зеленского

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