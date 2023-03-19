Визит Путина в Мариуполь сигнализирует, что оккупанты готовятся отступать — объяснение эксперта

Российские войска готовятся к отступлению с временных оккупированных территорий Украины. Именно об этом может свидетельствовать визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Иван Киричевский.

По его мнению, кампания с визитами Путина на временно оккупированные территории Украины больше направлена на российский генералитет и преследует цель пропагандистской цели.

"Вполне вероятно, что визит Путина на временно оккупированные территории Украины также имел целью показать его авторитет в российской армии, которой совсем скоро снова нужно будет принимать сложные решения. Поэтому, чтобы иметь смелость для отступления нужна фигура, на которую можно положиться. Визит Путина на оккупированные территории и должен был дать российской армии большее мужество отступать с украинских территорий", — пояснил Киричевский.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области. ТСН.ua собрал все, что известно о приезде кремлевского диктатора в город.

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