Визит Путина в Мариуполь: стало известно, кто пожимал руку диктатору и благодарил за "победу" (фото)

Президент РФ Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь и побывал в микрорайоне Невский, где оккупанты якобы строят дома вместо уничтоженных.

Он пообщался с владельцами новых квартир одной из многоэтажек. Мариупольцы на видео, опубликованном российскими пропагандистами, радостно встречают диктатора. В Сети сразу начали писать, что это традиционно подставные персонажи.

Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление" уже идентифицировал несколько из них.

Согласно опубликованной информации, женщиной, которая благодарила Путина "за победу", оказалась Ирина Волосатова.

"Раньше проживала с родителями в моем доме... Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже разокрала. Всегда была за РФ, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине — результат вы видите все на этом видео. Наговорила себе лет на 15", — говорится в сообщении.

Другим опознанным, утверждают СМИ, является Алексей Хавьяр, живший в Кальмиусском районе Мариуполя.

Фото: Associated Press

Что известно о визите Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин ночью посетил Мариуполь Донецкой области, который российская армия разбомбила после полномасштабного вторжения в Украину. Главу РФ сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин.

Диктатор прилетел в оккупированный россиянами город вертолетом. После чего якобы объехал несколько районов города, "памятные места" и здание театра.

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, во время ночного посещения города Путиным с ним не было ни одного гауляйтера. Ни Донецкой области, ни Мариуполя.

Накануне, 18 марта, диктатор Путин посетил Крым для открытия школы искусств. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что якобы с Путиным планировалось совещание по видеосвязи, но российский президент прибыл лично.

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