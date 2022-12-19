Визит Шойгу на оккупированные территории Украины: озвучена версия, зачем он приезжал

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону боевых действий в Украине, поскольку опасается, что его объявят виновным во всех военных поражениях оккупантов. Борьба между башнями Кремля за назначение "козла отпущения" продолжается.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Должны понимать, что Российская Федерация терпит стратегическое поражение, и у них в обязательном порядке должен быть "козел отпущения". Есть мнение, что таким "козлом" за поражение в Украине могут сделать Шойгу. Поэтому Шойгу отчаянно борется за свое выживание, и этот отчаянный маскарад ни что иное, как попытка поднять уровень своей значимости. Мол, я есть, я полностью контролирую ход боевых действий, я влияю и понимаю все, что происходит в армии, а значит — я еще нужен", — отметил эксперт.

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Как подчеркнул Черник, "у россиян должен быть виноватый, и он будет назначен".

"Вопрос только, какая из башен Кремля ударит первой — башня Бортникова-Патрушева, то есть ФСБ, или Шойгу. Но по-другому не будет, виноватый будет", — убежден он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на временно оккупированном юге Украины и с вертолета проверил российские войска.

Сообщалось, что министр обороны пообщался на передовой с российскими военнослужащими и заслушал доклады командующих

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, комментируя визит, заявил, что Шойгу на фронте скорее деморализует личный состав, чем поддержит военных РФ.

"Не очень этому верю, что он такой смелый, что прибыл туда. Но я скажу даже больше. Его визит, человека, нацепившего погоны генерала армии, не служившего даже срочной службы в армии, которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие ВС РФ, — это скорее минус, чем плюс... Когда приезжает этот ряженый, шапито, то понятно… это выводит их из себя", — добавил Череватый.

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