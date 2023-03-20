Визит Си Цзиньпина в Москву: Данилов спрогнозировал, какую игру ведет Китай

На фоне визита Си Цзиньпина в Москву секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, какую игру ведет китайский лидер.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости".

По словам Данилова, Дальний Восток в России стоит под большим вопросом.

«Во-первых, нужно дождаться этого визита, который является большим желанием Путина. Он ведь хочет иметь поддержку. Я играю в шахматы, русские играют в шашки, а китайцы – в го. У него главная цель — захватить территорию. С учетом того, что сегодня происходит в Китае. Нас беспокоит вопрос, чтобы не было альянса Китая с Россией. Я думаю, что будет совсем другая ситуация и другая комбинация", – говорит секретарь СНБО.

Он считает, что если мы увидим китайское оружие на территории нашей страны, то сможем сказать, что в Китае принято то или иное решение.

"В CNN сообщили, что наши военные сбили китайский БПЛА. Но это не военный БПЛА, это не такой БПЛА, как используют россияне, получив в Иране. Такой БПЛА можно купить в Интернете. А вот предложения нашего президента достаточно простые и понятные. Там есть четыре вещи, за которые мы не можем выходить", – отмечает Данилов.

В частности, речь идет о возвращении к границам 1991 года, уголовной ответственности всех людей, совершивших эти преступления, полной сатисфакции выплат всех контрибуций, необходимых для того, чтобы они оплатили все, что совершили на нашей территории и вопросы гарантий нашей безопасности.

"Эти четыре вещи являются ключевыми для нас. Мы понимаем, что нам делать дальше. Если кто-то считает, что без наших граждан за нашими спинами можно что-то решить, это глубокая ошибка. Вашингтон и Пекин могут договориться о двухполярном мире. Скорее всего, так и будет происходить".», – резюмировал Данилов.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня.

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