Визит Си Цзиньпина в Москву: политолог проанализировал заявления и выражение лица китайского лидера

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву 20 марта. По итогам первого дня было заметно, что старший партнер приехал к младшему партнеру.

Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович, пишет 24 канал.

По словам политолога, российский диктатор исполняет роль покоренного, а успехов в России не так уж и много.

"Выражение лица Си в некоторые моменты напоминало старую фразу, что "ну ты говори-гавари, а делать будем по-другому", В контексте было заметно, что старший партнер приехал к младшему партнеру", — отметил Рейтерович.

Он отмечает показательным то, что Путин постоянно говорил о союзничестве, а Си – говорил о партнерских отношениях.

"Важный момент, на который надо обратить внимание. Путин хочет институционализированного союза, подкрепленного разными договорами и действиями. А Китай устраивает ситуация поддерживать отношения, торговать, но не брать обязательств по России. Выигрышная стратегия для Китая", — отметил Рейтерович.

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Россия продолжит продавать газ Китаю по цене меньше на 70% от рыночной.

"Но основное – России еще нужно достроить за собственные средства газопровода, чтобы поставлять газ в Китай в рамках соглашения. Сейчас это экономические и в известном смысле дипломатические успехи Китая", — добавляет эксперт.

Напомним, в понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.

Политический эксперт Владимир Фесенко прогнозирует, что Китай в отношениях с Россией будет сохранять двойственность позиции.

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