Визит Зеленского в США раскрыл "стратегические разногласия" между Киевом и Вашингтоном — NYT

NYT напоминает, что американская разведка и военные официальные лица давно сомневаются, почему Украина так упорно воевала в Бахмуте.

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон заявил, что ВСУ освободят Бахмут до конца года, что указывает на разные позиции Украины и США по контрнаступлению. В США считают, что Украина должна больше сосредотачивать внимание на юге.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Зеленский в США спрогнозировал, что украинские войска "деоккупируют Бахмут и еще два города", захваченные Россией. Он не сказал, какие именно города подразумевают. И вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада президент заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы.

NYT напоминает, что американская разведка и военные официальные лица давно сомневаются, почему Украина так упорно воевала в Бахмуте, месте одного из самых кровавых сражений войны. В статье напомнили, что министр обороны США Ллойд Дж. Остин заявлял, что Бахмут имеет "больше символическую, чем стратегическую и оперативную ценность".

"Некоторые американские чиновники говорят, что бой в Бахмуте стал чем-то вроде одержимости Зеленского и его военных руководителей. Неустанная сосредоточенность украинцев на городе заставила их поверить, что возможная победа уже не за горами, еще долго после того, как американские чиновники посоветовали им двигаться к другим целям, поскольку победа для обеих сторон будет пирровой.", – пишет The New York Times.

Журналисты напоминают, что планы по контрнаступлению подчас разделяли мнения Вашингтона и Киева. Отмечается, что американские военные чиновники хотели, чтобы Украина освободила Мелитополь на юге страны. Несмотря на то, что в последнее время этот город был в центре внимания, у Украины все меньше времени, чтобы прорвать оборону России.

По словам американских чиновников, возвращение Мелитополя позволит Украине использовать артиллерию малой дальности, чтобы уничтожить российские линии поставок в Крым, оказывая давление на российскую силу там.

Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезки или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей.

"Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинские власти были чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любыми попытками преодолеть эти барьеры", – говорится в статье

Представители США заявили, что вскоре украинским силам будет еще труднее поддерживать продвижение вперед, поскольку в результате осенних дождей почва становится мягкой и грязной. Некоторые официальные лица говорят, что в течение нескольких недель украинской армии понадобится время, чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть военным, истощенным летними боями.

По информации издания, в США Зеленский опроверг подобные аргументы.

Напомним, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Белом доме.

Во время встречи глава Белого дома заявил, что народ Украины продемонстрировал огромную храбрость.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.