Вклинился ли враг в оборону Часов Яра: спикер 24-й ОМБр рассказал подробности о ситуации

Российские войска не могут перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал.

"Вклинения" оккупантов в линию обороны украинских защитников в городе Часов Яр не произошло, то есть закреплением врага происходящее вблизи города назвать нельзя.

Об этом спикер 24-й ОМБр имени Короля Данила Андрей Полухин сказал в эфире "Вільного радіо" 22 октября.

Спикер бригады отметил, что информация про "вклинение" в оборону украинских защитников не соответствует действительности.

“Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают… То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", — объяснил Полухин.

По словам военного, россияне продолжают усиливать штурмы на Часов Яр, но применяют ту же тактику — через подготовку артиллерийских атак и дроновых ударов.

Напомним, ранее представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Иван Петричак сообщил, что россияне вклинились в линию обороны украинских войск. В то же время, критического провала и потери Часов Яра нет, говорил военный.