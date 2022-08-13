"Включи Васю", сломай руку: родные советуют оккупантам, как вернуться домой с войны

Среди них – "включить Васю", сломать руку, спрыгнув пьяным с танка, самострел на марше.

Перехват публикуется в Facebook.

"В последнее время перехват СБУ свидетельствует, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. Часть из них раздумывает, как убежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками", – сообщает СБУ.

В частности, в одном из разговоров мать делится с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: "Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает. Короче, типа включи Васю".

А вот другому россиянину друг предложил безболезненно сломать руку: "Нажрися и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду".

Ранее стало известно, что российские воины получают "люлей" от ВСУ и каждую ночь недосчитываются личного состава.

СБУ задержала мужчину, корректировавшего огонь по Донецкой области

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