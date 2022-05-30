Владельцы фермы на Киевщине больше месяца спасались среди животных, но не обошлось без потерь

Владельцы фермы на Киевщине больше месяца спасались среди животных, но не обошлось без потерь

Анастасия и Владислав пробыли в оккупации больше месяца на своей ферме в Киевской области.

Бои шли совсем рядом, а они иногда не имели ни пищи, ни воды, говорится в ТСН.

Их дом уцелел, хотя все вокруг все избито обломками боеприпасов. От осколков пес спасся чудом, но трясло так, что собаку оглушило. От дома семьи до Гостомельского аэродрома — совсем близко. Там высаживался русский десант и шли ожесточенные бои. Супруги переехали на собственную ферму в соседнее село в первый же день полномасштабной войны. "Когда я увидел, что 3 самолета прямо над моим домом запустили 6 ракет по аэропорту, то я принял решение, что нам нужно ехать", — говорит Владислав.

Ферму Анастасия и Владислав создали за несколько месяцев до рашистского нашествия. Завели около полутора сотен породистых коз, овец, столько же птиц и покинуть их не могли, потому что сотрудники из-за войны уехали.

Остался и 17-летний Илья, работающий здесь доярем. Парень вспоминает, когда село очутилось в оккупации, было очень страшно. Над головами непрерывно кружились самолеты и вертолеты, а еще исчез свет. Доить животных приходилось между обстрелами в свете фонариков. Но боялись, что россияне сбросят бомбы и на ферму. Вода тоже исчезла, приходилось ее возить от местных с генераторами. Но самое трудное, говорят, было смотреть как погибают животные: от холода и стрессов. «Каждое утро, в половине пятого утра начинались танковые обстрелы, каждый вечер гаубицы и «Грады», — вспоминают люди.

Умирали и беременные козы, и только что рожденные малыши, в общей сложности погибло 47 коз. Без потерь не обошлось и в курятнике, которые даже перестали нестись от стрессов, более десятка погибли.

Сами Анастасия, Владислав и Илья, когда становилось очень громко прятались в подвал. Больше всего заботились о Насте. «Русни было очень много, мы боялись, чтобы меня не насиловали, не взяли в плен», — рассказывает женщина.

Но, несмотря на страх, присматривали не только за своими животными, но и спасали с соседней фермы. Поголовье, которое съедали оккупанты. А в те редкие моменты, когда обстрелы немного стихали – фермеры собирались возле полевой кухни, но накрывать щедрый стол не из чего. Молоко пили сами и делились с селянами, и, конечно, кормили новорожденных животных.

Как выживали на ферме в Киевской области под постоянными обстрелами

Рашисты же постоянно наведывались к ферме, грабили магазин, который принадлежит супругам, и чуть не расстреляли из автомата их паса Ато, а вот коту шею таки свернули. Труп животного Анастасия и Владислав увидели, попав свой двор, когда рашистов выгнали из села. Пушистика россияне убили, обворовывая дом, почти всю бытовую технику забрали, а дорогие машины разбили.

Частично во дворе и в доме Анастасия и Владислав уже убрали, окна заслонили фанерой, но перебираться сюда не спешат. «Здесь будто нас изнасиловали морально», – говорит Настя.

Поэтому пока будут жить на ферме, где вместе с животными в оккупации провели 41 день.

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