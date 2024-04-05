Владельцы похоронены во дворе дома: россияне селятся в квартиры мариупольцев, замученных оккупантами

В российских социальных сетях оккупанты открыто делятся своей радостью по поводу захваченных квартир в захваченных украинских городах, в частности в Мариуполе.

Об этом рассказывает Мариупольский городской совет.

"В российских сетях оккупанты обмениваются радостными сообщениями о "захваченных" квартирах в оккупированных городах. Одни пишут, что оформляют документы на жилье возле Драмтеатра в "российском городе Мариуполь", — сообщает Горсовет.

В то же время о прошлых владельцах авторы постов часто даже не знают.

"Я не знаю, кто были прошлыми владельцами. Они числятся как "неустановленные", — пишет россиянин.

Скриншот сообщений россиян из Мариуполя

Украинцы же признаются, что на самом деле владельцы заброшенных квартир похоронены прямо во дворе дома. На это россияне реагируют коротко: "По**й".

Скриншот сообщений россиян из Мариуполя

Другие захватчики вообще не гнушаются рассказывать, что просто заехали в "пустующую квартиру".

"Оформили документы и все", — цинично сообщают россияне.

Скриншот сообщений россиян из Мариуполя

Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в российский город. Для этого они строят ипотечные дома, а квартиры мариупольцев, покинувших город, спасаясь от обстрелов, просто отбирают. А вот оставшиеся горожане в Мариуполе остаются ни с чем.

Напомним, в оккупированном россиянами Мариуполе продолжают находить стихийные захоронения людей. В мэрии города уточнили, что еще одну могилу обнаружили местные жители на спуске с улицы Торговой в Центральном районе Мариуполя.

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