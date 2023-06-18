Владельцы продают недвижимость, а пляжи пустуют: как проходит курортный сезон в Крыму

Вероятно, курортный сезонный в Крыму так и не начнется полноценно.
Несмотря на начало летнего курортного сезона, пляжи в Крыму остаются пустыми. Из-за страха перед наступлением ВСУ, а также из-за отсутствия воды из-за подрыва Каховской ГЭС россияне не едут на полуостров.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Как отмечается, гостиницы заполнены на 30-40%, в то же время владельцы апартаментов и минигостиниц начали распродавать недвижимость.
Вероятно, курортный сезонный в Крыму так и не начнется полноценно.
"Вода прогрелась до 21-22 градусов, купаться можно, но практически все лежаки на пляже пусты. А на песочке греется несколько десятков человек", — говорится в сообщении.
Ранее в это время Алушта была переполнена туристами. Житель Воронежа Николай рассказывает:
"Я считаю, что мне повезло в этом году. Никогда еще не видел такого пустого Крыма. Раньше в это время в Алуште, куда я люблю ездить, места нужно было занимать с самого утра. А теперь вышел в любое время, а здесь пространство ".
Теперь он волнуется, что в любое время ему придется срочно бежать домой.
"Цены на жилье можно сбивать, потому что желающих отдыхать здесь нет. Я, например, в Алуште снял комнату с удобствами, кондиционером и микроволновкой за 800 рублей (350 грн) в сутки. Это очень дешево. ), но согласилась уступить", – делится Николай.
В Ялте стоимость на место в комнате стартует от 600 руб. (260 грн. – Ред.). За квартиру в новом ЖК неподалеку от моря просят 4000-5000 руб. (1750-2200 грн. – ред.) в июне.
Пустые остаются также кафе, рестораны вдоль набережной Ялты.
Кроме того, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС кафиры в Херсонской области и Крыму страдают от эпидемии холеры. Целые подразделения по херсонскому направлению, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения.
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