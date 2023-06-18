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Владельцы продают недвижимость, а пляжи пустуют: как проходит курортный сезон в Крыму

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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835
Время на прочтение
2 мин
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Владельцы продают недвижимость, а пляжи пустуют: как проходит курортный сезон в Крыму

В оккупированном Крыму 2 мая раздавались взрывы. / Фото: Радио Свобода

Вероятно, курортный сезонный в Крыму так и не начнется полноценно.

Несмотря на начало летнего курортного сезона, пляжи в Крыму остаются пустыми. Из-за страха перед наступлением ВСУ, а также из-за отсутствия воды из-за подрыва Каховской ГЭС россияне не едут на полуостров.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Как отмечается, гостиницы заполнены на 30-40%, в то же время владельцы апартаментов и минигостиниц начали распродавать недвижимость.

Вероятно, курортный сезонный в Крыму так и не начнется полноценно.

"Вода прогрелась до 21-22 градусов, купаться можно, но практически все лежаки на пляже пусты. А на песочке греется несколько десятков человек", — говорится в сообщении.

Ранее в это время Алушта была переполнена туристами. Житель Воронежа Николай рассказывает:

"Я считаю, что мне повезло в этом году. Никогда еще не видел такого пустого Крыма. Раньше в это время в Алуште, куда я люблю ездить, места нужно было занимать с самого утра. А теперь вышел в любое время, а здесь пространство ".

Теперь он волнуется, что в любое время ему придется срочно бежать домой.

"Цены на жилье можно сбивать, потому что желающих отдыхать здесь нет. Я, например, в Алуште снял комнату с удобствами, кондиционером и микроволновкой за 800 рублей (350 грн) в сутки. Это очень дешево. ), но согласилась уступить", – делится Николай.

В Ялте стоимость на место в комнате стартует от 600 руб. (260 грн. – Ред.). За квартиру в новом ЖК неподалеку от моря просят 4000-5000 руб. (1750-2200 грн. – ред.) в июне.

Пустые остаются также кафе, рестораны вдоль набережной Ялты.

Кроме того, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС кафиры в Херсонской области и Крыму страдают от эпидемии холеры. Целые подразделения по херсонскому направлению, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения.

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Дата публикации
Просмотры
835
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