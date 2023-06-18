Владельцы продают недвижимость, а пляжи пустуют: как проходит курортный сезон в Крыму

Вероятно, курортный сезонный в Крыму так и не начнется полноценно.

Несмотря на начало летнего курортного сезона, пляжи в Крыму остаются пустыми. Из-за страха перед наступлением ВСУ, а также из-за отсутствия воды из-за подрыва Каховской ГЭС россияне не едут на полуостров.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.