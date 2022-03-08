Владелец брендов KFC и Pizza Hut останавливает инвестиции и развитие сети в России

Владелец брендов KFC и Pizza Hut останавливает инвестиции и развитие сети в России

Компания Yum! Brands перенаправляет доходы на гуманитарные цели.

Американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания (в ее собственности в частности и KFC) заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России из-за варварского нападения на Украину. Компания перенаправляет прибыль на гуманитарные цели.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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"Мы шокированы и расстроены разворачивающимися в Украине трагическими событиями. Yum! Brands приостановил все инвестиции и развитие сети ресторанов в России на время, пока мы рассматриваем дополнительные варианты. Yum! Brands также перенаправит всю прибыль от деятельности в России на гуманитарные нужды", – заявила компания.

Фонд Yum! Brands пожертвует $1 млн Красному Кресту для поддержки пострадавших от кризиса, а также создает специальный фонд для помощи украинским сотрудникам сети.

В РФ работает около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut.

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