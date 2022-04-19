Владимир Кличко – о войне в Украине: мы не можем проиграть, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу

Владимир Кличко – о войне в Украине: мы не можем проиграть, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил уверенность в победе Украины в войне с российскими оккупантами.

Легендарный боксер отметил, что для украинского народа поражение будет означать потерю всего.

"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим", — написал Кличко в Twitter.

Напомним, что олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.

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