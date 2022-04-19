Владимир Кличко – о войне в Украине: мы не можем проиграть, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил уверенность в победе Украины в войне с российскими оккупантами.
Легендарный боксер отметил, что для украинского народа поражение будет означать потерю всего.
"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим", — написал Кличко в Twitter.
Мы не можем бороться с этой борьбой, или мы будем скрывать наши сомнения и freedom.— Klitschko (@Klitschko) 19 апреля 2022
Мы будем терять их.
So would Europe.
Мы должны defend.
We will win. #FreeUkraine #WeAreAllUkrainians #StandWithUkraine #StopTheWar #Ukraine #United #StandTogether #StopWar pic.twitter.com/M8bfRV3yxt
Напомним, что олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.
Читайте также:
"Шахтер" провел трогательную акцию ради 4-летней девочки из Мариуполя перед матчем против "Фенербахче"
Биатлонистка сборной Украины раскрыла подробности побега натурализованных россиянок
На теннисном турнире в Штутгарте за каждый эйс будут жертвовать деньги украинцам