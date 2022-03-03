Владимир Кличко обратился к мировому сообществу: "Очень важно любым образом остановить российскую агрессию"

Знаменитый боксер заявил, что гордится единством мира, и попросил помощи, чтобы остановить общего врага.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

"Прийти к нам домой и убивать наших мужчин, женщин и детей - это не по-человечески, люди не могут так делать. Нужно продовольствие, нужны продукты, нужны лекарства. Нам нужна любая поддержка, финансовая поддержка, поскольку мы остались одни.

Но, определенно, мы все вместе. Демократический западный мир стоит за нами и с нами. Если кто-то из вас думает: "это в Украине, мне все равно", то скажу, что эта война, если не прекратится в Украине, то распространится.

Очень важно любым образом остановить эту российскую агрессию. У нас нет времени сомневаться, это нужно сделать как можно быстрее. Просто невозможно вообразить, что происходит в этой прекрасной стране с этими прекрасными людьми.

Горжусь единством мира и вижу, что спортивные сообщества стоят вместе - МОК, федерации бокса, УЕФА, ФИФА, Формула-1. Запретите российским командам участие в соревнованиях. Я ничего против спортсменов не имею но они представляют режим и каким-то образом связаны с этой войной.

Этих усилий не будет достаточно, пока война не будет остановлена, но важно показать, что мир не согласен с этой войной, что мир спорта не согласен... Это очень сложное время в жизни украинцев. Я никогда не думал, что столкнусь с войной", - сказал Кличко в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось. что Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам, а также призвал граждан Европы жертвовать Украине деньги.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО - 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: