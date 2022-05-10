Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Словакии: о чем говорил (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая обратился к народу и политикам Словакии.
Он подчеркнул, что необходимо усиливать единство и давление на страну-агрессора Россию.
Соответствующее видео глава государства обнародовал на своей странице в соцсети.
"Знаю, что в июне в Братиславе состоится донорская конференция по мобилизации помощи Украине. Благодарен всем, кто участвует в ее организации, в частности, аналитическому центру GLOBSEC. И верю, что сможем обсудить на этой братиславской площадке уже конкретные проекты восстановления нормальной жизни в разных регионах Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что чем активнее мы сотрудничаем, тем сильнее давление на Россию.
"И чем больше усиливаем общеевропейское единство, тем четче контуры нашей победы", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз.
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