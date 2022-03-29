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Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии борьбу с агрессией РФ

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Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии борьбу с агрессией РФ

Офис Президента Украины

Президент поблагодарил за исключительное отношение к украинским беженцам.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и поблагодарил за поддержку в противостоянии российской агрессии и исключительное отношение к украинским беженцам.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Поблагодарил Премьер-министра Чехии Петра Фиала за поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. Отметил весомую гуманитарную, безопасную помощь, исключительное отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в Чехии. Мы действительно это ценим!", — написал он.

Напомним, Зеленский в разговоре с премьером Италии обсудил систему гарантий безопасности для Украины.

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