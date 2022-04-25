Владимир Зеленский отметил госнаградами 278 защитников Украины

Награды получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Главное управление разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

В общей сложности президент отметил наградами 278 защитников Украины. Среди них – 269 военнослужащих ВСУ и 9 ГУР МО.

"Как всегда перед записью обращения подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены еще 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 9 военнослужащих Главного управления разведки", — сообщил президент.

В общей сложности, за 2 месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 украинским защитникам.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Читайте также: