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Владимир Зеленский отметил госнаградами 278 защитников Украины

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Владимир Зеленский отметил госнаградами 278 защитников Украины

ФОТО: Владимир Зеленский/Telegram

Награды получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Главное управление разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

В общей сложности президент отметил наградами 278 защитников Украины. Среди них – 269 военнослужащих ВСУ и 9 ГУР МО.

"Как всегда перед записью обращения подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены еще 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 9 военнослужащих Главного управления разведки", — сообщил президент.

В общей сложности, за 2 месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 украинским защитникам.

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