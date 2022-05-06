Владимир Зеленский отметил госнаградами 286 защитников Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский каждый день подписывает указы о награждении украинских защитников орденами и медалями.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

"За несколько минут до этого обращения я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев держатся сейчас Украина и, если честно, вся Европа", — подчеркнул Зеленский.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 672 украинских защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.

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Напомним, в этом же видеообращении Зеленский сообщил, что оккупанты уже повредили, или же полностью уничтожили почти 400 медицинских учреждений: больниц, роддомов, амбулаторий.

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