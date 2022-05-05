Владимир Зеленский отметил госнаградами 35 защитников Украины

Награды получили военнослужащие 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

В целом президент отметил наградами 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Уже традиционно перед записью вечернего обращения к вам подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Благодарен всем нашим героям! Всем, кто встал на защиту нашего государства", — говорится в сообщении.

Завершился второй этап эвакуации из Мариуполя - обращение Зеленского за 5 мая

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский отреагировал на гибель известного украинского журналиста Александра Махова.

Читайте также: