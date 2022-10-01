Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о выделении Украине $12,3 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона, предусматривающего $12,35 млрд помощи Украине для финансирования оборонных программ, а также оказание мощной прямой бюджетной поддержки.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Благодарю Джо Байдена за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что закон предусматривает прямую бюджетную поддержку Украине.

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии РФ!",- подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, включающий дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине против российского вторжения. В тот же день президент Байден своей подписью сделал закон действующим.

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