Владимир Зеленский присвоил погибшему Сергею Сове звание Героя Украины

После деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины старшему солдату Сергею Сове.

Соответствующий указ №666/2022 обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу — старшему солдату (посмертно)", — говорится в указе.

Напомним, во время эксгумации тел в освобожденном Изюме обнаружили тело погибшего украинского военного с сине-желтыми браслетами. Убитым оказался 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. Тело военнослужащего уже передали родственникам для должного захоронения.

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