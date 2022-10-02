Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции: о чем договорились

Касаясь темы ядерного шантажа Россией, президенты обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины.

Касаясь темы ядерного шантажа Россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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"Спасибо за решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины. Ожидаем жесткую реакцию мира по поводу незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран высказали свое осуждение этого решения и свое несогласие.

Зеленский в срочном обращении сообщил позитивную новость с фронта

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