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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции: о чем договорились

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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции: о чем договорились

Фото: Офис президента Украины

Касаясь темы ядерного шантажа Россией, президенты обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины.

Касаясь темы ядерного шантажа Россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Спасибо за решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины. Ожидаем жесткую реакцию мира по поводу незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран высказали свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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