Владимир Зеленский рассказал, чем гордится за три года на должности президента Украины

Президент Украины рассказал, чем больше всего гордится за время своей каденции до сегодняшнего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего гордится людьми. Он подчеркнул, что всегда верил в украинцев.

Об этом он рассказал 21 мая во время интервью, которое вышло в эфире национального телемарафона.

"Я думаю, что (за эти три года – ред.) неизменное уважение к нашим людям, и это не просто банальные слова. Потому что люди, они ведь не только в войне, люди в мирное время, люди – это окружение. Люди, это те, кого ты видишь и кто за тебя, и ради кого ты. Я всегда верил в украинских людей. Всегда верил. И эта война, и эта крепость в объединении, она – самое главное доказательство и уже не только доказательство моих слов, или моей уверенности, а доказательство всему миру, что у нас такие люди. Я этим горжусь", — сказал он.

Он также отметил, что ему трудно назвать какое-то одно свое величайшее достижение.

"Мне сложно это сказать, правда, и всегда это для меня была большая сложность, мне о себе говорить сложно. Или о моих шагах, или о шагах тех, кто рядом со мной. Мне кажется, что оценивать надо любой результат, когда ты дошел до конца, и этот результат, он совершенно понятен. Если говорить о войне, о том, что произошло, и как это происходит, нужно дойти до конца. И поэтому результат и оценку тому, что мы делаем, как это начиналось и чем это закончится, можно сказать только тогда, когда именно это закончится", – подчеркнул президент.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, как долго не виделась с мужем и как изменилась их семья за время войны.

Чем гордится президент: интервью Зеленского 21 мая – ТСН

Читайте также: