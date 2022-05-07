Владимир Зеленский создал в Токмаке военную администрацию: кто ее возглавил

Владимир Зеленский создал в Токмаке военную администрацию: кто ее возглавил

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Токмакскую городскую военную администрацию (Запорожская область).

Военная администрация в Токмаке создана указом №319/2022. Также президент назначил ее руководителя.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", — говорится в постановлении.

Главой Токмакской ОВА стал Александр Чуб. До этого он был секретарем Токмакского городского совета.

Напомним, 7 мая скончался городской голова временно оккупированного Токмака Запорожской области Игорь Котелевский.

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