Владимир Зеленский сравнил власть РФ с румынским режимом Чаушеску

Он отметил, что сейчас так же невозможно убедить власть России и пропагандирующих войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Румынии, сравнил власти РФ с румынским режимом Чаушеску.

Глава страны отметил, что неадекватная власть запугивала жителей и жестоко обманывала и заставляла их страдать.

"В 1989 году наконец-то завершил свою жизнь Николае Чаушеску. Долгие годы было понятно, что этот человек потерял адекватность. Было понятно, что он, его жена, окружение, его "Секуритате" тянут вашу страну и людей вниз – к страданиям, к бедности, к изоляции не просто от всего мира, а от всего передового, что есть в мире.Тот режим держался только на запугивании, на репрессиях, на жесткой силе и на обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Сбросив неадекватную власть. Потому что это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить", — сообщил политик.

Зеленский отметил, что сейчас также невозможно убедить власть России и тех, кто пропагандирует войну в Украине, отдает преступные приказы, разрабатывает планы геноцида украинского народа и уничтожение государства.

"Эти люди — неадекватные. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней для того, чтобы воплотить свои безумные идеи", — добавил Зеленский.

Также президент Украины добавил, что в России открыто призывают к геноциду из-за уверенности российских топ-чиновников, что "европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми: "Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, объединившие континент".

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии

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