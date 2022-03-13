Владимир Зеленский в больнице посетил раненых защитников Украины: видео

Президент Украины поблагодарил военных за защиту государства.
Владимир Зеленский в больнице посетил раненых защитников Украины. Он вручил им государственные награды и пожелал выздоровления.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Посетил наших раненых бойцов. Ребята, скорее поправляйтесь. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа", — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 12 марта, на фронте в Луганской области погиб полковник Валерий Гудзь. До своего повышения на протяжении 2017-2020 годов он был командиром 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, которая базируется во Львовской области.
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