"Власть не работает. Катастрофа": Ким рассказал о нарративах, которые продвигает Россия в Николаеве

Российские оккупанты ежедневно из разного вооружения обстреливают Николаев.
По словам руководителя Николаевской ОВ Виталия Кима, таким образом оккупанты пытаются создать впечатление, что в областном центре катастрофа, а власть ничего не делает.
Об этом он сказал в своем видеообращении 3 августа.
По его словам, россияне пытаются распространять такие нарративы, с помощью которых они манипулируют местными жителями.
"Первое – власть не работает. Второе – катастрофа, Николаев уничтожают, давайте садиться договариваться с русскими. Третье – жестокость, с которой они обстреливают больницы и остановки общественного транспорта", – говорится в сообщении главы ОВА.
Ким отмечает, что на местных жителей и на власть это не действует. Люди еще больше начали ненавидеть врага. "Но все это на нас не влияет. Нам тяжело, но мы устойчивы, и мы их всех переколотим", — добавил он.
Глава Николаевщины заверил: отдающие преступные приказы понесут наказание. Вместо этого российским солдатам в окопах посоветовал сдаваться, ведь так появится шанс, что их обменяют, а не ликвидируют.
Кроме того, Виталий Ким рассказал о ночном обстреле Николаева. Оккупанты по ударили супермаркету, а также возле многоэтажки, а также попали в конно-спортивную школу. "Я понял: россияне думают, что у нас здесь отряд конный бандеровцев готовят", – прокомментировал этот удар Ким.
Напомним, начались 161 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ на Бахмутском направлении и прорваться на Авдеевском. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 3 августа.
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