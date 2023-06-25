"Власть ускользает из рук Путина": Подоляк о мятеже Пригожина

Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможного сегодня вести переговоры с путинской Россией.

Соответствующее заявление сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическом военном командовании вытирают ноги все, кому не лень? Этой шайке уже недолго существовать: у дома нет хозяина", – сказал советник Офиса президента.

По его словам, ситуация внутри России неконтролируема, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове.

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости", собрал 25-тысячную армию наемников и двинулся на Москву. Это событие вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание мировых СМИ. ТСН.ua собрал основные положения западных СМИ о событиях в России.

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