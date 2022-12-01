"Власть вас предупредит": Данилов призвал украинцев не жить ожиданием ракетных ударов

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения раньше времени предупредит.

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире телемарафона.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут сообщать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", — отметил он.

Также читайте От чего зависит наступление украинских военных зимой: в ВСУ дали ответ

Данилов отметил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность.

Также секретарь СНБО посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, поскольку Россия делает много "вбросов" в инфопространство.

Ранее Данилов заявил, что единственным эффективным решением проблемы ударов по энергетической системе Украины является предоставление ВСУ дальнобойных ракет.

Переговоры с Россией, Херсон, Олешки и стена на границе с Белоруссией: интервью с Даниловым

Читайте также: