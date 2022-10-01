"Власть вождя зашаталась": Арестович объяснил реакцию Кадырова и Пригожина на поражение РФ в Лимане

После поражения российских войск в Лимане Донецкой области, председатель Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "наехали" на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась.

Такое мнение советник Офиса президента Алексей Арестович выразил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Кадыров и Пригожин наехали на генерала Лапина, на Генеральный штаб и на Министерство обороны. А из этого следует много последствий. Привилегия назначать виновного – это только у вождей. А почему они назначают виновного, когда еще вождь не высказался? Значит, власть вождя зашаталась", – сказал Арестович.

"Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на Генеральный штаб страны, в которой основная ставка – на военную силу. Причем один из них – формально глава субъекта федерации, которых есть 86 штук. А другой – вообще непонятно кто. Чувак, который ездит по зонам. А государство, заметьте, воюющее. Ну, что бы сделала нормальная армия для нормального государства? Скормили бы их яйца уже к вечеру. Правильно? Ничего близко такого нет и, видимо, не будет", — рассказал советник ОП.

Арестович также объяснил, что обвинения со стороны Кадырова и Пригожина в адрес военных, когда те еще не потерпели окончательного поражения, подрывают воюющее Российское государство.

"Российская армия после двух первых прилетов в челюсть более-менее серьезных — еще даже не нокдаун. Их водит, но еще на колени не стали, все впереди. Начинается прямое обвинение руководства Министерства обороны и Генерального штаба. Это означает очень важную вещь — наши прогнозы сбылись. Мы говорили еще в апреле, что так и будет. Второе — что виноватыми окажутся военные. Третье — российская власть пошла вразнос и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней. Потому что они позволяют себе публичную перепалку. Это то, что категорически нельзя делать. И любой сознательный государственник, ненавидя своего оппонента, конкурента, врага, никогда публично не вынесет это. Потому что он подрывает государство. Тот, кто так делает, беспрекословный долбо*б", – рассказал советник ОП.

Напомним, украинская армия 1 октября взяла под свой контроль Лиман в Донецкой области, освободив город от оккупантов.

Из-за поражения оккупантов в Лимане Кадыров посыпал обвинениями в адрес генерала Александра Лапина, руководившего обороной города. Глава Чечни также призвал принять более жесткие меры – объявить военное положение в РФ, а также ударить по Украине ядерным оружием.

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