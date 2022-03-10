Власти Беларуси разрешили передвижение ракет РФ по своей железной дороге: это грозит белорусам взрывами

Белорусов предупредили об опасности подобных действий.
Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это грозит взрывами с многочисленными жертвами.
Об этом сообщает ЦПИ при СНБО Украины.
В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся: головные части ракет "Точка-У; реактивные снаряды РСЗО "Град"; реактивные снаряды "Смерч"; квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
"Кроме опасности сдетонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать. Белорусское общество должно требовать от властей запрета передвижения по территории РБ".Те, кто перевозит российские боеприпасы, тоже становятся участниками преступления", — говорится в сообщении.
Напомним, житель Харькова получил 40 тыс. грн от российских оккупантов за то, что передал им данные об объекте критической инфраструктуры города и военном объекте. Подозреваемый уже задержан.
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