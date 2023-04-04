Власти Брянской области РФ заявляют об атаке беспилотников на военкомат и отдел МВД

Военкомат и отдел полиции Севского района Брянской области атаковали два дрона.

В Севском районе Брянской области РФ вражеский военкомат и здание МВД атаковали беспилотники.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

"В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", — написал он.

Позже Богомаз добавил, что с помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания местного УМВД. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Он не уточнил, в каком населенном пункте беспилотный аппарат упал на военкомат. "Дождь" пишет, что военкомат Севского района находится в городе Севске – около 140 км к югу от Брянска в сторону границы с Украиной.

В атаке Богомаз обвинил ВСУ, однако, как известно, Украина отрицает причастность к любым операциям на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ вооруженный мобилизованный взял в заложники военных.

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