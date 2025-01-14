"Начало конца для Покровска": жители ругают местные власти и живут без света, тепла и газа

Жители Покровска ругают россиян и местные власти и живут без света, тепла и газа.

Россияне сумели подойти к Покровску на 2 км. Однако, по данным местных властей, в городе остаются еще более 7 тысяч местных, хотя там нет ни воды, ни отопления, ни света, ни связи.

Что говорят гражданские жители Покровска и кого обвиняют в сложившейся ситуации, говорится в сюжете hromadske, журналисты которого побывали в городе в конце декабря.

Местные жители уверяют, что они никакие не "ждуны", а виновными в своих бедах, кроме россиян, считают бездействие местных властей.

"Город Покровск уничтожают изнутри. Там (россияне – Ред.) свое делают, а тут еще и изнутри уничтожают. Если будет возможность – донести просто, что мы (жители Покровска – Ред.) хотим жить. Мы такие же люди, мы не ждем никого. Мы просто хотим быть в своем городе", – считает жительница Покровска Надежда Ковальчук.

Женщина не соглашается с утверждением местных властей, что укрепления у Покровска готовились уже давно.

"Если хотели защитить наш город, почему это все там (оборонные укрепления за городом – Ред.) не выкапывалось. Ребята в последние минуты окопы рыли, в последние минуты "зубы дракона" ставили. Уже война полным ходом была", – отмечает Надежда. .

Зубы дракона в Покровске / Фото: Getty Images

На вопрос журналистки, готов ли Покровск к обороне, женщина категорически ответила, что "конечно, не готов".

"Скажите пожалуйста, как так? За две недели прорваться так... Власти было все равно. Когда приезжал президент, почему никто не знал? Нас бы очень многое собралось рассказать, что происходит в городе. Может до него это не доходит, ибо он занят другой стратегией. Ему очень срочно нужно сменить власть. Руководителей. Очень срочно. Больше сказать нечего. Обидно. Надеюсь, что все будет хорошо благодаря нашим ребятам (ВСУ – ред.). Власти только приезжают на камеру показать. Никто не вникает, что у людей и как", – рассказывает она.

Жительница Покровской Надежда Ковальчук критикует местные власти. Скриншот с youtube-канала hromadske

Еще одна жительница Покровска рассказывает, что в ее и других картах нет ни окон, ни тепла, ни света. Даже нет связи вообще в городе.

На вопрос, почему же они не выезжают, местные отвечают похоже – не хотят покидать свою малую родину и объясняют, что за минимальную пенсию на новом месте они просто не смогут выжить, потому что этих денег не хватит банально на аренду жилья, не говоря уже о продовольствие и другие потребности. Скитаться же по интернатам или домам престарелых местные, большинство из которых пенсионного возраста, не хотят, и откровенно говорят, что для них лучше смерть дома, чем такая жизнь.

Люди ставят буржуйки на первых этажах и в подвалах. Кое-кто продолжает жить в неотапливаемых квартирах, где круглосуточно сидят в обуви и верхней одежде. Местные жалуются, что пункты обогрева перестали работать.

Буржуйки теперь уже стоят в Покровске. Скриншот с youtube-канала hromadske

"Остаемся, потому что ехать некуда. За эти 4 тысячи пенсии я нигде не найду жилье и возможность прожить. Так что сидим. Громко, страшно", – говорит жительница Покровска Валентина Петровна. Женщина выражает надежду, что россияне все же не смогут войти в город.

Жительница Покровской Валентина Петровна не выезжает, потому что говорит, что не проживет в чужом городе за 4 тысячи грн. Скриншот с youtube-канала hromadske

Автор материала Диана Буцко в конце сюжета со слезами на глазах признала, что это "начало конца" для Покровска.

Ранее сообщалось, что в Покровске горсовет приобрел авто за 1,7 млн грн, которое должно получить до апреля.

Также сообщалось, что власти Покровска выделили бюджетные средства, за которые планируют обследовать дом в оккупированном селе.

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