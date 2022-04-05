Власти Чернигова призывают жителей города и области пока не возвращаться домой

Чаус подчеркнул, как только будет безопасно вернуться, об этом сообщат жителям области и города.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призывает жителей города и области еще не возвращаться домой.
Об этом он сообщил на официальной странице Telegram.
"Сейчас мы смотрим на тот трафик, который есть, видим искреннее желание жителей Чернигова вернуться в свои дома. Есть много запросов, звонков, сообщений о возвращении. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас есть большое проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас потребляет Чернигов, тем быстрее мы его восстановим ", — отметил Чаус.
Чиновник подчеркнул, как только будет безопасно и будут возобновлены коммуникации для проживания, областные власти сообщат об этом жителям.
"Когда коммуникации будут возобновлены и будет возможность вернуться, мы обязательно об этом скажем. Вопрос о том, что мы едем восстанавливать, мы отстроим все вместе, и давайте начнем с коммуникаций. Их есть кому восстанавливать, есть соответствующие службы, и, дай Боже, они это сделают относительно быстро, насколько это возможно, в этих условиях", — сказал глава области.
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