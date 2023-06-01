Власти Днепра предупредили о "сложной ночи": что известно об угрозе ракетных ударов по Украине

Главы Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 2 июня. Они призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом они написали на своих телеграмм-каналах.

"В ближайшее время прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Не забывайте о укрытии и правиле двух стен. Берегите себя и своих родных!", — написал Сергей Лысак.

Глава ДОС Николай Лукашук заявил, что "ночь может быть сложной". Он призвал соблюдать сигналы воздушной тревоги и быть в безопасных местах.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о взлете ТУ-95МС по направлению к Каспийскому морю. Объявление воздушной тревоги возможно 2 июня после 1:00.

Напомним, в ночь на 1 июня российские террористы в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. По данным Генштаба, оккупанты запустили по Киеву и области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты силами ПВО. Из-за падения обломков ракет погибли три человека, среди которых есть ребенок. Им не открыли укрытие.

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