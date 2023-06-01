Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Власти Днепра предупредили о "сложной ночи": что известно об угрозе ракетных ударов по Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2809
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Власти Днепра предупредили о "сложной ночи": что известно об угрозе ракетных ударов по Украине

Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов. / Фото: ТСН.ua

Мониторинговые телеграммы-каналы пишут о взлете российской стратегической авиации.

Главы Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 2 июня. Они призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом они написали на своих телеграмм-каналах.

"В ближайшее время прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Не забывайте о укрытии и правиле двух стен. Берегите себя и своих родных!", — написал Сергей Лысак.

Глава ДОС Николай Лукашук заявил, что "ночь может быть сложной". Он призвал соблюдать сигналы воздушной тревоги и быть в безопасных местах.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о взлете ТУ-95МС по направлению к Каспийскому морю. Объявление воздушной тревоги возможно 2 июня после 1:00.

Напомним, в ночь на 1 июня российские террористы в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. По данным Генштаба, оккупанты запустили по Киеву и области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты силами ПВО. Из-за падения обломков ракет погибли три человека, среди которых есть ребенок. Им не открыли укрытие.

Читайте также:

Воздушная тревога загнала детский праздник в Охматдете в бомбоубежище

Воздушная тревога загнала детский праздник в Охматдете в бомбоубежище

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2809
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация