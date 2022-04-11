Власти Франции конфискуют картину Кончаловского у российского миллиардера

Во Франции останутся "Автопортрет в сером" Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Серова.

Власти Франции собираются конфисковать картину работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером" из коллекции Морозовых, принадлежащей российскому миллиардеру Петру Авену. Шедевр был частью выставки "Иконы современного искусства" в Париже, состоявшейся с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года.

Об этом сообщает издание Le Monde.

В министерстве культуры Франции заявили, что картина будет оставаться в этой стране "до тех пор, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов".

Издание также отметило, что власти Франции рассматривали вопрос о конфискации еще одной картины из коллекции Морозовых – портрета предпринимателя Тимофея Морозова авторства Валентина Серова. Шедевр предоставил Московский музей авангарда, созданный в 2001 году российским предпринимателем из списка санкций Вячеславом Кантором. Он же - первый акционер компании по производству удобрений "Акрон".

Напомним, более семи тысяч санкций уже наложены на Россию. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

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