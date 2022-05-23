Власти Мариуполя обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город

Горвласти обнародовали имена и фото коллаборантов, которые сотрудничают с российскими захватчиками.

Мариупольские городские власти опубликовали список предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с российскими оккупантами, в частности, они были корректировщиками огня. Это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

Список был обнародован в Telegram-канале.

Отмечается, что они также организовали так называемый праздник 9 Мая в Мариуполе.

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии «ОП-ЗЖ». По собственному желанию эти предатели примкнули. к врагу и сейчас продолжают издеваться над еще остающимися в городе мариупольцами, которые 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками «ура». Коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", — говорится в сообщении.

Имена и фото коллаборантов:

Напомним, в Мариуполе растет угроза эпидемии: город нуждается в эвакуации жителей.

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