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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Власти РФ будут продолжать обстрелы Украины, чтобы удовлетворить свое население — Ступак

Власти РФ пытаются оправдать свои атаки против Украины «местой» за украинские действия, в частности, за спецоперацию «Паутина».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Россия может продолжить обстрелы украинских городов под видом «возмездия» за спецоперацию «Паутина» и другие успешные действия украинских сил.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, Кремль стремится закрыть своеобразный «гештальт мести» за удары по стратегической авиации и продемонстрировать активность, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию.

«России сейчас нужно закрыть гештальт „возмездия“ за украинские атаки на стратегическую авиацию и удовлетворить свое население», — отметил эксперт.

Ступак напомнил, что схожая ситуация уже была в 2023 году, когда украинские защитники зашли на территорию Курской области.

«Это вызвало огромное недовольство. Тогда „Z-сообщество“ требовало мести, и РФ прибегла к массированному удару. После этого россияне стали довольны», — рассказал он.

Однако, по его словам, даже после повторного массированного удара по Украине, ожидаемого «эффекта удовлетворения» у россиян не наблюдается.

«Поэтому предполагаю, что под таким брендом акции мести россияне, возможно, будут атаковать Украину, западные регионы, ну и прежде всего столицу. Чем больше дыма, пламени — тем более довольным будет выглядеть российское провоенное население», — подытожил Ступак.

Ранее сообщалось, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин взбешен тем, что до сих пор не может установить контроль над Украиной. Поэтому он избрал для борьбы так называемый чеченский вариант и пытается массированными атаками вынудить украинский народ к капитуляции.

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