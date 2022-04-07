Власти РФ наращивают темпы привлечения крымчан к прохождению военной службы - Денисова

По словам Денисовой, призывников сразу везут в назначенные пункты сбора.

В Крыму оккупационные власти России наращивают темпы привлечения мужчин к прохождению военной службы в вооруженных силах РФ.

Мужчинам призывного возраста запрещен выезд с территории полуострова. Весь автомобильный транспорт тщательно проверяется.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человек Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, вместо выдачи повесток жителям Крыма, военные патрули принудительно доставляют призывников сразу в назначенные пункты сбора.

"Призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", — отметила она.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

Напомним, россияне похищают украинских мужчин и казнят их.

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