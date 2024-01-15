Власти РФ придумывают новые способы скрыть потери на войне против Украины — ЦНС

Пенсионный фонд РФ получил срочное распоряжение засекретить данные о выплатах участникам войны в Украине и их семьям.

Российские власти планируют ввести ряд новых ограничений по доступу к публичной информации, чтобы скрыть масштабные потери на войне в Украине.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российский пенсионный фонд получил срочное распоряжение засекретить данные о выплатах участникам войны в Украине и их семьям, ведь данные являются прямым доказательством для подсчета реальных потерь ВС РФ.

"Низка региональных филиалов пенсионного фонда РФ, в частности, в Курской, Брянской, Белгородской областях, уже получили письма с указанием перестать загружать в "Единую государственную информационную систему социального обеспечения" информацию о фактах назначения финансовой поддержки и социальных мероприятий участников "сво" и их семей ", – говорится в сообщении.

Одновременно оккупационные администрации на временно оккупированных территориях получили распоряжение по ограничению списка лиц, имеющих доступ к информации о пребывании личного состава россиян в Украине.

В преддверии выборов президента РФ власти пытаются максимально ограничить информацию о гибели личного состава граждан РФ в войне против Украины, опасаясь роста антипутинских настроений.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов в Запорожском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские воины показали работу дронов по позициям и технике россиян.

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