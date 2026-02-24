- Дата публикации
Власти РФ запретили вербовать граждан ряда стран на войну против Украины — список
Речь идет о государствах, которые Москва считает «дружественными».
Российские вербовщики получили список стран, граждан которых больше нельзя привлекать в контрактную службу.
Об этом сообщает проект Важные истории.
По данным журналистов, вербовщикам передали список из 36 стран, откуда теперь не разрешено набирать иностранцев на контракт.
Среди них — Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.
Как отмечает издание, в феврале перечень расширили — в него добавили еще семь государств: Колумбию, Аргентину, Камерун, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак.
Информацию о существовании такого списка подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.
Кто именно принял решение о введении ограничений, пока неизвестно.
По информации журналистов, вероятной причиной могли стать дипломатические договоренности во избежание напряжения в отношениях со странами-партнерами.
Ранее сообщалось, что Россия завербовала более 200 граждан Индии для войны против Украины.
Мы ранее информировали, что Верховный суд Чехии подтвердил приговор в виде 21 года лишения свободы чеху Алоизу Полаку, воевавшему на Донбассе в рядах российских войск.