Российские вербовщики получили список стран, граждан которых больше нельзя привлекать в контрактную службу.

Об этом сообщает проект Важные истории.

По данным журналистов, вербовщикам передали список из 36 стран, откуда теперь не разрешено набирать иностранцев на контракт.

Среди них — Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Как отмечает издание, в феврале перечень расширили — в него добавили еще семь государств: Колумбию, Аргентину, Камерун, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак.

Информацию о существовании такого списка подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Кто именно принял решение о введении ограничений, пока неизвестно.

По информации журналистов, вероятной причиной могли стать дипломатические договоренности во избежание напряжения в отношениях со странами-партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия завербовала более 200 граждан Индии для войны против Украины.

Мы ранее информировали, что Верховный суд Чехии подтвердил приговор в виде 21 года лишения свободы чеху Алоизу Полаку, воевавшему на Донбассе в рядах российских войск.