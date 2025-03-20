Власти России демонстрируют бессильную ярость "заочными" приговорами бойцам Интерлегионов

Заочные "приговоры" бойцам Интернациональных легионов обороны Украины, которые все чаще стали объявлять в России, являются средствами деструктивного информационно-психологического влияния противника.

Об этом говорится в заявлении командования Интерлегионов, сопровождаемом показательным видео.

На опубликованных кадрах после сообщений о "приговорах" бойцам показана их эффективная работа на поле боя, заставляющая врага публично демонстрировать свою бессильную ярость.

В командовании Интернациональных легионов показали, почему в России выносят заочные "приговоры" бойцам

Командование Интернациональных легионов обороны Украины подчеркнуло, что весь личный состав легионов является действующими военнослужащими Вооруженных Сил Украины, строго соблюдает правила ведения войны, выполняет положения Международного гуманитарного права и действует в соответствии с Международными конвенциями.

" Рабы в принципе не могут судить свободных людей", — говорится в заявлении.

В командование Интерлегионов уверены, что наказание настоящих военных преступников, в том числе представителей репрессивных карательных органов вроде так называемого "следственного комитета" и пропагандистов российской диктатуры, будет после нашей победы и рассмотрения дел российских военных преступников Международным уголовным судом.

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"Речь идет, конечно, о тех военных преступниках, которые доживут до рассмотрения своих дел в условиях жестокой войны, начатой российским тоталитарным режимом", — подчеркнули в заявлении.

Командование Интернациональных легионов обороны Украины уверяет, что солдаты, сержанты и офицеры наших подразделений ежедневно добросовестно, самоотверженно и очень профессионально работают с применением всех доступных калибров, чтобы приблизить победу человечности и демократических ценностей над воплощением всемирного зла в виде российской диктатуры и болезненных амбиций мирового владычества XXI века.

Командование Интернациональных легионов обороны Украины приглашает граждан свободного мира, как украинцев, так и иностранцев, из разных уголков планеты присоединиться к борьбе против диктатуры, репрессий, террора, запугивания и безудержной кровожадности, которыми на протяжении всей своей истории известен наш враг.

Напомним, россияне во время атак на ВСУ в Курской области использовали украинские опознавательные знаки.

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